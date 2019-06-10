Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар, вспыхнувший на территории морского университета имени Ф.Ф. Ушакова в Новороссийске.

Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар, вспыхнувший на территории морского университета имени Ф.Ф. Ушакова в Новороссийске. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Как уточняется, возгорание было полностью ликвидировано в 22:31. В настоящее время правоохранители приступили к осмотру места ЧП и проведению процедур, необходимых для определения причины возгорания.Пожар вспыхнул на территории Государственного морского университета имени Ф.Ф. Ушакова в Новороссийске в отдельно стоящем здании высотой 10 метров, напоминает ТАСС. В результате случившегося погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.