В Донецкой народной республике при обстреле со стороны ВСУ ранена пожилая жительница Горловки. Об этом сообщают власти ДНР.

В Донецкой народной республике при обстреле со стороны ВСУ ранена пожилая жительница Горловки. Об этом сообщают власти ДНР.За день под огнем украинских силовиков оказались несколько населенных пунктов, передает канал "Россия 24". По ним выпустили десятки крупнокалиберных снарядов. В результате в одной из деревень пропало электричество. Как говорят в Донецке, в последние двое суток обстановка на линии соприкосновения резко обострилась, обстрелы стали намного интенсивнее.В ДНР опасаются, что ситуация может окончательно выйти из-под контроля.