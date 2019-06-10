Людей условно можно разделить на две больших группы. Первые пытаются самостоятельно перевести в Подольске мебель, офисные принадлежности и так далее.

Людей условно можно разделить на две больших группы. Первые пытаются самостоятельно перевести в Подольске мебель, офисные принадлежности и так далее. Как правило, подобная самодеятельность приводит к неоправданным тратам, порче имущества и настроения. Представители второй группы обращаются в специализированную компанию perevezem-ka.ru/mytischi/, в которой оказываются соответствующие услуги. Потратив немного времени на оформление заказа, клиент получает услугу в формате «под ключ».

Экономия времени клиента

Для того чтобы перейти к практической стороне переезда офиса или квартиры, достаточно оформить заказ. Для этого нужно только позвонить оператору. Он уточнит детали:



начальную точку маршрута;

начальную точку маршрута;

желаемое время;

желаемое время;

количество грузовых мест;

количество грузовых мест;

габариты перевозимого груза;

габариты перевозимого груза;

есть или нет среди перевозимого имущества хрупкие вещи;

есть или нет среди перевозимого имущества хрупкие вещи;

конечная точка маршрута.



Помимо этого, клиент может заказать в Подольске только грузовую машину без участия грузчиков. Благодаря этому не придется платить за невостребованные услуги.

Не нужно оплачивать подачу грузового транспорта

Исполнитель предлагает в Подольске перевезти пианино, офисную мебель и так далее в сжатые сроки. В течение 40 минут после заказа машина будет на месте. В гараже компании-перевозчика представлены «Газели» с различным уровнем грузоподъемности:



Газель-тент: 3 х 1,6 м;



фургон: 3 х 1,8 м;



фургон: 3.7 x 2 м;



мебельный фургон: 4 х 2,2 м;



удлиненный фургон: 4,2 х 2,2 м.



Перед выездом из гаража техника проходит контроль, поэтому исключена вероятность ее выхода из строя в пути следования. Клиент ничем не рискует.

Исполнитель ценит время заказчика

Грузовой автомобиль прибудет на место в строго оговоренное время. Бригада квалифицированных грузчиков аккуратно разберет мебель и погрузит ее в машину. Соблюдение всех мер безопасности исключает вероятность повреждения имущества клиента во время перевозки. Помимо транспортировки грузов в пределах города Подольск, компания предлагает заказать газель в Мытищи или в другие города Подмосковья. Стоимость услуги зависит от расстояния, количества перевозимого груза и так далее. Помимо переездов, компания предлагает услуги по грузоперевозке автомобилями «Газель», вывоз мусора и так далее. Все сервисы будут оказаны на основании заключенного договора. В нем зафиксирована стоимость и сопутствующие сервисы, которые требуются клиенту.