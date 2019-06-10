Специалисты ведомства пришли вместе со специалистами местной станции по борьбе с болезнями животных

Специалисты ведомства пришли вместе со специалистами местной станции по борьбе с болезнями животныхПрокуратура провела проверку в контактном зоопарке в Муроме. Ранее в СМИ появилась информация, что там жестоко обращаются с животными.Специалисты ведомства пришли вместе со специалистами местной станции по борьбе с болезнями животных.Выяснилось, что условия содержания животных в контактном зоопарке «Живые тропики» в целом соблюдают. Все необходимые прививки у животных есть, на каждое животное оформили ветеринарное свидетельство.Единственное нарушение – в зоопарке отсутствовали уголок потребителя, гигрометры и термометры.