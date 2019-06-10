Президент Украины Владимир Зеленский несвободен в своих действиях. Комик скован по рукам и ногам, поэтому бесполезно ждать от него восстановления отношений с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский несвободен в своих действиях. Комик скован по рукам и ногам, поэтому бесполезно ждать от него восстановления отношений с Россией.
Если новый украинский лидер "куда-нибудь
дернется", то он будет свергнут и повешен на дереве, напомнил слова
националиста Дмитрия Яроша политолог Сергей Кургинян. По его словам, Зеленский зависим от радикалов, которые хорошо умеют свергать власть.
Поэтому пытаться наладить отношения с Москвой новый
президент не может, констатировал эксперт в эфире телеканала "Россия
1". Судьба Донбасса при таких раскладах отдана на откупа националистам,
уверен Кургинян.
"Это такая откупная система: вы там делайте что хотите.
Соответственно, он туда не вмешивается, а они там делают что хотят", –
резюмировал политолог.
Об опасности переговоров с Россией ранее
предупреждал бывший лидер запрещенной в России националистической организации
"Правый сектор" Дмитрий Ярош. Радикал пригрозил главе государства и
объяснил, что будет, если тот не послушается.
"Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике, если
предаст Украину и тех людей, которые на революции и войне погибли", -
заявил националист. По его словам, радикалы намерены продолжать войну в
Донбассе.
Между тем прекращение боевых действий являлось одним из главных
пунктов в предвыборной программе . Многие люди, особенно на востоке и
юго-востоке Украины, голосовали за актера в надежде, что он сможет закончить
идущую уже пять лет войну.
Ну а пока политики в Киеве делят власть, Донбасс
продолжает страдать от обстрелов украинской артиллерии, словно президентство
Петра Порошенко не заканчивалось. Накануне в ДНР сообщили об атаке силовиков
населенного пункта Коминтерново на юге республики.