Президент Украины Владимир Зеленский несвободен в своих действиях. Комик скован по рукам и ногам, поэтому бесполезно ждать от него восстановления отношений с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский несвободен в своих действиях. Комик скован по рукам и ногам, поэтому бесполезно ждать от него восстановления отношений с Россией.Если новый украинский лидер "куда-нибудьдернется", то он будет свергнут и повешен на дереве, напомнил слованационалиста Дмитрия Яроша политолог Сергей Кургинян. По его словам, Зеленский зависим от радикалов, которые хорошо умеют свергать власть.Поэтому пытаться наладить отношения с Москвой новыйпрезидент не может, констатировал эксперт в эфире телеканала "Россия1". Судьба Донбасса при таких раскладах отдана на откупа националистам,уверен Кургинян."Это такая откупная система: вы там делайте что хотите.Соответственно, он туда не вмешивается, а они там делают что хотят", –резюмировал политолог.Об опасности переговоров с Россией ранеепредупреждал бывший лидер запрещенной в России националистической организации"Правый сектор" Дмитрий Ярош. Радикал пригрозил главе государства иобъяснил, что будет, если тот не послушается."Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике, еслипредаст Украину и тех людей, которые на революции и войне погибли", -заявил националист. По его словам, радикалы намерены продолжать войну вДонбассе.Между тем прекращение боевых действий являлось одним из главныхпунктов в предвыборной программе . Многие люди, особенно на востоке июго-востоке Украины, голосовали за актера в надежде, что он сможет закончитьидущую уже пять лет войну.Ну а пока политики в Киеве делят власть, Донбасспродолжает страдать от обстрелов украинской артиллерии, словно президентствоПетра Порошенко не заканчивалось. Накануне в ДНР сообщили об атаке силовиковнаселенного пункта Коминтерново на юге республики.