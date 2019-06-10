Фанаты обсуждают наряд Примадонны. В Сети всплыл архивный снимок 70-летней Аллы Пугачевой и взбудоражил народ.

Фанаты обсуждают нарядПримадонны. В Сети всплыл архивный снимок 70-летней Аллы Пугачевой и взбудоражил народ.Несколько дней назад певецАлександр Маршал отпраздновал день рождения. Известному вокалисту исполнилось62 года. Фан-клуб Аллы Пугачевойпоздравил артиста с праздничной датой, опубликовав в Instagram снимок, накотором певец запечатлен рядом с Примадонной и исполнителем Стасом Михайловым.Примечательно, чтоинтернет-обыватели почему-то обошли вниманием Александра Маршала и сосредоточились на внешнемвиде Аллы Борисовны. Отмечалось, что Пугачевой стоило бы забыть про мини-юбки и впредь прикрывать потерявшиепривлекательность ноги."Не стареют душой ветераны,хотя и становятся мумией😃 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ортопедические сапожки всюжизнь на ней", "Костлявые ноги надо бы прикрыть", – писали пользователиСети.Отметим, что из-за своейстрасти к коротким платьям не раз становилась объектом длякритики. Например, модельер Александр Васильев много лет назад, называлПримадонну "законодательницей дурного вкуса в России" с ужаснойпрической и безобразными балахонами. Когда артистка была полной он отмечал, чтоона должна скрывать свои "слонопотамные ноги".Меж тем со временем Александр Васильев свое мнение поменял. "Все, что носила Алла Борисовна, сегодня, как ни странно, что 15 летназад казалось диким уродством, сегодня таковым не кажется, а очень моднойизюминкой. Я считаю, когда дама полна, мини ей носить не надо. Были моменты удивы, когда она была очень полной и продолжала носить мини", – обсуждал историкмоды в одном из недавних интервью.