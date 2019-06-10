Он пользовался кухонной утварью и потреблял чужие продукты

Он пользовался кухонной утварью и потреблял чужие продуктыВ Коврове завершено расследование в отношении уроженца Тюменской области. Его обвиняют в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Летом прошлого года молодой человек, следуя автостопом из Санкт-Петербурга в Татарстан, остановился в одном из населённых пунктов Ковровского района. Мужчина заметил, что расположенное у дороги кафе не работает, поэтому он залез в помещение и нескольких дней жил там, пользуясь кухонной утварью и потребляя продукты.Жители соседних домов, обратившие внимание, что в окнах неработающего заведения горит свет, сообщили об этом собственнице.Испугавшись приехавшую на место хозяйку, мужчина покинул кафе, утащив мобильные телефоны, плеер и упаковки с жвачкой.Мужчину задержали. Уголовное дело передано в суд.