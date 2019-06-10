Поп-король поделился трогательной видеозаписью. Филипп Киркоров навестил могилу матери.

Поп-король поделился трогательной видеозаписью. ФилиппКиркоров навестил могилу матери.В личном Instagram певец опубликовал свежую видеозапись. Вкадре звезда вместе с родственниками навещают кладбище в столице Болгарии. Тампохоронены мама, тетя и бабушка Филиппа Киркорова. Артист буквально завалил надгробие цветами."По уже многолетней традиции, после Концерта в Софии, я наследующее утро всегда отправляюсь к месту, где покоится 25 лет моя МамаВиктория, моя Бабушка Лидия, и мамины родственники, и по многолетней традициивсе цветы с Концерта в Софии я отношу всегда ей, да простят мои поклонники , ноэто как символ, как знаки любви и признания к ее сыну, которые она к сожалениюне успела застать при жизни , так может хотя бы так......🙏Спасибо, Мама...... (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)",– написал .Интернет-обыватели отметили,что публикация певца получилась очень трогательной. Многие отечественныезвезды решили поддержать в комментариях. "Она всегда рядомкак твой ангел", – написал вокалист Николай Басков. "ПлАчу вместе с тобой", -отметила телеведущая Лариса Гузеева.Напомним, будущий поп-король родился в творческой семье. Отецзнаменитости – Бедрос Киркоров – болгарский певец армянского происхождения,мать – Виктория Киркорова – работала конферансье. Бабушку Филиппа Киркорова состороны матери звали Манион Лидия Михайловна. Она работала актрисой цирка иимела цыганские корни. Прадедушка поп-короля – Манион Михаил Альфонсович, былмузыкантом и артистом шапито.