Поп-король поделился трогательной видеозаписью. Филипп
Киркоров навестил могилу матери.
Поп-король поделился трогательной видеозаписью. Филипп
Киркоров навестил могилу матери.
В личном Instagram певец опубликовал свежую видеозапись. В
кадре звезда вместе с родственниками навещают кладбище в столице Болгарии. Там
похоронены мама, тетя и бабушка Филиппа Киркорова. Артист буквально завалил надгробие цветами.
"По уже многолетней традиции, после Концерта в Софии, я на
следующее утро всегда отправляюсь к месту, где покоится 25 лет моя Мама
Виктория, моя Бабушка Лидия, и мамины родственники, и по многолетней традиции
все цветы с Концерта в Софии я отношу всегда ей, да простят мои поклонники , но
это как символ, как знаки любви и признания к ее сыну, которые она к сожалению
не успела застать при жизни , так может хотя бы так......🙏
Спасибо, Мама...... (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)",
– написал .
Интернет-обыватели отметили,
что публикация певца получилась очень трогательной. Многие отечественные
звезды решили поддержать в комментариях. "Она всегда рядом
как твой ангел", – написал вокалист Николай Басков. "ПлАчу вместе с тобой", -
отметила телеведущая Лариса Гузеева.
Напомним, будущий поп-король родился в творческой семье. Отец
знаменитости – Бедрос Киркоров – болгарский певец армянского происхождения,
мать – Виктория Киркорова – работала конферансье. Бабушку Филиппа Киркорова со
стороны матери звали Манион Лидия Михайловна. Она работала актрисой цирка и
имела цыганские корни. Прадедушка поп-короля – Манион Михаил Альфонсович, был
музыкантом и артистом шапито.