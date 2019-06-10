Появились точные данные о сроках запуска железной дороги по переправе через Керченский пролив. Сообщение вызвало истерику у украинцев, пристально следящих за происходящим на Крымском мосту.

Появились точные данные о сроках запуска железной дороги по переправе через Керченский пролив. Сообщение вызвало истерику у украинцев, пристально следящих за происходящим на Крымском мосту.Ориентировочно движение железнодорожных составов попереправе начнется 9-10 декабря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой наисполняющего обязанности гендиректора "Крымской железной дороги"Василия Назаряна.Декабрь 2019 года изначально рассматривался строителями какпримерная дата запуска поездов по Крымскому мосту. Впрочем, глава полуостроваСергей Аксенов не исключил, что благодаря высоким темпам работ пассажирскиесоставы поедут раньше намеченного срока.Сообщения о скором открытии железнодорожной переправывызвали крайне нервную реакцию у украинцев. "Крымский мост: оккупантыозвучили дату запуска нового этапа", – гласит заголовок в издании"Обозреватель", регулярно публикующем сомнительную информацию ограндиозном сооружении.Не оставляют украинцы и попыток доказать, что по никто не ездит. С этой целью в Сеть регулярно вбрасываются тщательноотобранные кадры переправы, на которых нет автомобилей.Скорее всего, фотографии делаются ранним утром, когда машин на Крымском мосту действительно не так много. Снимки пустующей переправы время от времени публикует пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым25%.С открытием железной дороги по переправе добираться наполуостров станет гораздо удобнее. Планируется, что продажи билетов на поездачерез Крымский мост откроются за 45 дней – ориентировочно, в сентябре. О ценахпока не сообщается.Первые поезда свяжут главные города Крыма с Москвой иСанкт-Петербургом. Планируется, что в декабре через поедутпассажиры рейсов Симферополь – Москва и Севастополь – Санкт-Петербург.