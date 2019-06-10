Появились точные данные о сроках запуска железной дороги по переправе через Керченский пролив. Сообщение вызвало истерику у украинцев, пристально следящих за происходящим на Крымском мосту.
Появились точные данные о сроках запуска железной дороги по переправе через Керченский пролив. Сообщение вызвало истерику у украинцев, пристально следящих за происходящим на Крымском мосту.
Ориентировочно движение железнодорожных составов по
переправе начнется 9-10 декабря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на
исполняющего обязанности гендиректора "Крымской железной дороги"
Василия Назаряна.
Декабрь 2019 года изначально рассматривался строителями как
примерная дата запуска поездов по Крымскому мосту. Впрочем, глава полуострова
Сергей Аксенов не исключил, что благодаря высоким темпам работ пассажирские
составы поедут раньше намеченного срока.
Сообщения о скором открытии железнодорожной переправы
вызвали крайне нервную реакцию у украинцев. "Крымский мост: оккупанты
озвучили дату запуска нового этапа", – гласит заголовок в издании
"Обозреватель", регулярно публикующем сомнительную информацию о
грандиозном сооружении.
Не оставляют украинцы и попыток доказать, что по никто не ездит. С этой целью в Сеть регулярно вбрасываются тщательно
отобранные кадры переправы, на которых нет автомобилей.
Скорее всего, фотографии делаются ранним утром, когда машин на Крымском мосту действительно не так много. Снимки пустующей переправы время от времени публикует пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым25%.
С открытием железной дороги по переправе добираться на
полуостров станет гораздо удобнее. Планируется, что продажи билетов на поезда
через Крымский мост откроются за 45 дней – ориентировочно, в сентябре. О ценах
пока не сообщается.
Первые поезда свяжут главные города Крыма с Москвой и
Санкт-Петербургом. Планируется, что в декабре через поедут
пассажиры рейсов Симферополь – Москва и Севастополь – Санкт-Петербург.