Сестра известной певицы Нюши рассказала о романе с известным певцом. Мария Шурочкина и Арсений Бородин встречаются с декабря прошлого года.

Сестра известной певицы Нюши рассказала о романе с известнымпевцом. Мария Шурочкина и Арсений Бородин встречаются с декабря прошлого года.23-летняя сестра вокалистки отмечает, что из-за тренировок слюбимым человеком удается встречаться только по выходным. "Да, спорт в этом плане мешает. У меня один выходной в пятьдней. Это очень тяжело. К тому же по правилам вечером нам запрещено выходить изтренировочной базы", – рассказала девушка.Мария Шурочкина – Заслуженный мастер спорта. Девушка занимается синхронным плаванием.Семь лет назад она попала в сборную России, в составе которой привезла олимпийское золото Рио-де-Жанейро. Всего на счету Марии Шурочкиной16 золотых медалей с различных чемпионатов.Отметим, что отец Марии тоже знаменитость – Владимир Шурочкин– экс-солист группы "Ласковый май". До недавнего времени он был продюсеромстаршей дочери Анны, известной как . Мама олимпийской чемпионки – Оксана Шурочкина – мастер спорта по спортивной гимнастике."Благодаря маме я исполняю свою акробатическую роль напрофессиональном уровне", – заметила спортсменка. Мария Шурочкина добавила, что в проект "" мама "вложила" немало сил и средств. Оксанапродала квартиру, чтобы помочь старшей дочери завоевать сцену. Об этом сообщает