Сестра известной певицы Нюши рассказала о романе с известным
певцом. Мария Шурочкина и Арсений Бородин встречаются с декабря прошлого года.
Сестра известной певицы Нюши рассказала о романе с известным
певцом. Мария Шурочкина и Арсений Бородин встречаются с декабря прошлого года.
23-летняя сестра вокалистки отмечает, что из-за тренировок с
любимым человеком удается встречаться только по выходным. "Да, спорт в этом плане мешает. У меня один выходной в пять
дней. Это очень тяжело. К тому же по правилам вечером нам запрещено выходить из
тренировочной базы", – рассказала девушка.
Мария Шурочкина – Заслуженный мастер спорта. Девушка занимается синхронным плаванием.
Семь лет назад она попала в сборную России, в составе которой привезла олимпийское золото Рио-де-Жанейро. Всего на счету Марии Шурочкиной
16 золотых медалей с различных чемпионатов.
Отметим, что отец Марии тоже знаменитость – Владимир Шурочкин
– экс-солист группы "Ласковый май". До недавнего времени он был продюсером
старшей дочери Анны, известной как . Мама олимпийской чемпионки – Оксана Шурочкина – мастер спорта по спортивной гимнастике.
"Благодаря маме я исполняю свою акробатическую роль на
профессиональном уровне", – заметила спортсменка. Мария Шурочкина добавила, что в проект "" мама "вложила" немало сил и средств. Оксана
продала квартиру, чтобы помочь старшей дочери завоевать сцену. Об этом сообщает
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