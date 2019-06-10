Бывший подмосковный чиновник, обвиняющийся в коррупции и находящийся в СИЗО, обвенчался со своей супругой.

Бывший подмосковный чиновник, обвиняющийся в коррупции и находящийся в СИЗО, обвенчался со своей супругой. Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун был задержан и арестован по обвинению в превышении должностных полномочий летом 2018 года, затем к обвинениям добавилось мошенничество в особо крупных размерах — у чиновника обнаружено имущество на 10 миллиардов рублей, незаконное предпринимательство и еще несколько статей УК РФ. Сам бывший чиновник объясняет свой арест конфликтом с областными властями, называет преследование заказным и политически мотивированным.Юлия Шестун рассказала, как прошла церемония в следственном изоляторе "Матросская тишина". Венчание состоялось в полдень воскресенья, обряд длился около 40 минут, жене позволили поцеловать и обнять мужа, цитирует Шестун "Интерфакс".