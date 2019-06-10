Напряжение между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, кажется, возникло сразу – оба лидера вступили в заочную перепалку. Теперь в окружении нового главы Незалежной сделали откровенное заявление и рассказали о драке между главами государств.

Напряжение между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, кажется, возникло сразу – оба лидера вступили в заочную перепалку. Теперь в окружении нового главы Незалежной сделали откровенное заявление и рассказали о драке между главами государств.С шокирующими подробностями в прямом эфире на телевидениивыступил соратник Зеленского по "95 кварталу", юморист ЕвгенийКошевой. Речь зашла о Донбассе и Крыме, которые новая украинская властьпродолжает считать "оккупированными территориями".Актер призвал поговорить на эту тему с российской стороной"по-мужски". По его словам, Зеленский вполне мог бы решить вопрос сПутиным силу. "Можно еще и пощечину ему дать за то, что он сделал", -заявил Кошевой в эфире телеканала "НАШ".Он напомнил, что новый президент Украины поддерживает себя вформе и регулярно посещает спортзал. Ну, у нас же Вован качается, может иврубать. Мне бы очень хотелось это сделать. Ты представляешь, сколькопросмотров?" – пофантазировал Кошевой.Спортом увлекается давно. Еще до прихода в большуюполитику он регулярно посещал спортзал и делал шоу о фитнесе на YouTube. Такжеизвестно о его увлечении футболом, спортивно-бальными танцами и тайским боксом.На днях лидер Незалежной выложил фотографию из спортивногозала в администрации президента на Банковой. На ней Зеленский позирует вкомпании главы своей администрации Андрея Богдана и неизвестного мужчины.Отношения у Зеленского с Путиным сразу не заладились. Еще невступив в должность, юморист позволил себе резкие выпады в адрес главыроссийского государства.Так, острую реакцию вызвал указ Путинапредоставить паспорта жителям Донбасса. На 9 мая российский лидер отказалсяпоздравлять своего украинского коллегу, вместо этого обратившись к народуНезалежной.