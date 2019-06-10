Напряжение между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, кажется, возникло сразу – оба лидера вступили в заочную перепалку. Теперь в окружении нового главы Незалежной сделали откровенное заявление и рассказали о драке между главами государств.
Напряжение между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, кажется, возникло сразу – оба лидера вступили в заочную перепалку. Теперь в окружении нового главы Незалежной сделали откровенное заявление и рассказали о драке между главами государств.
С шокирующими подробностями в прямом эфире на телевидении
выступил соратник Зеленского по "95 кварталу", юморист Евгений
Кошевой. Речь зашла о Донбассе и Крыме, которые новая украинская власть
продолжает считать "оккупированными территориями".
Актер призвал поговорить на эту тему с российской стороной
"по-мужски". По его словам, Зеленский вполне мог бы решить вопрос с
Путиным силу. "Можно еще и пощечину ему дать за то, что он сделал", -
заявил Кошевой в эфире телеканала "НАШ".
Он напомнил, что новый президент Украины поддерживает себя в
форме и регулярно посещает спортзал. Ну, у нас же Вован качается, может и
врубать. Мне бы очень хотелось это сделать. Ты представляешь, сколько
просмотров?" – пофантазировал Кошевой.
Спортом увлекается давно. Еще до прихода в большую
политику он регулярно посещал спортзал и делал шоу о фитнесе на YouTube. Также
известно о его увлечении футболом, спортивно-бальными танцами и тайским боксом.
На днях лидер Незалежной выложил фотографию из спортивного
зала в администрации президента на Банковой. На ней Зеленский позирует в
компании главы своей администрации Андрея Богдана и неизвестного мужчины.
Отношения у Зеленского с Путиным сразу не заладились. Еще не
вступив в должность, юморист позволил себе резкие выпады в адрес главы
российского государства.
Так, острую реакцию вызвал указ Путина
предоставить паспорта жителям Донбасса. На 9 мая российский лидер отказался
поздравлять своего украинского коллегу, вместо этого обратившись к народу
Незалежной.