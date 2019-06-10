Фигуранты, действуя в составе организованной группы, осуществляли приобретение, хранение, перевозку и последующий сбыт контрафактных экземпляров видеопродукции и программ для ЭВМ...

«Следственным управлением УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению пяти участников организованной группы в незаконном сбыте контрафактных DVD-дисков», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что фигуранты, действуя в составе организованной группы, осуществляли приобретение, хранение, перевозку и последующий сбыт контрафактных экземпляров видеопродукции и программ для ЭВМ, причинив, таким образом, ущерб правообладателям на общую сумму свыше 5 миллионов рублей.В сентябре 2016 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав».Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны 5 злоумышленников в возрасте от 36 до 47 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нагатинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53