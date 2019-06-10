После парламентских выборов, назначенных на 21 июля, и формирования коалиции будет выдвинута кандидатура на должность премьера Украины, сообщил лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков. Говорить о том, кто будет премьером или министром, политик считает неправильным.

После парламентских выборов, назначенных на 21 июля, и формирования коалиции будет выдвинута кандидатура на должность премьера Украины, сообщил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Говорить о том, кто будет премьером или министром, политик считает неправильным.Украинский лидер Владимир Зеленский еще во время инаугурации призвал кабмин освободить места для молодежи. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку, Рада его отставку не приняла.Выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский распустил Раду и назначил выборы на 21 июля, передает РИА Новости.