Теледива хлопочет за журналиста Медузы Ивана Голунова, который был задержан за покушение на сбыт наркотиков. Ксения Собчак уверена, что нашла тех, кто стоит за этим, по ее мнению, сфабрикованным делом.

Теледива хлопочет за журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который былзадержан за покушение на сбыт наркотиков. Ксения Собчак уверена, что нашлатех, кто стоит за этим, по ее мнению, сфабрикованным делом.В своем Telegram-канале"Кровавая барыня" светская львица опубликовала информацию о возможных заказчикахареста Ивана Голунова. Ксения Собчак назвала фамилии людей, которым расследованияжурналиста об отъеме жилья у москвичей и о похоронном бизнесе, которыми онзанимался в последнее время, встали костью в горле."Один из крупнейших подрядчиков ГБУ "Ритуал" о котором делалрасследование Голунов – это ЧОП "Альфа-Хорс". В 2017 г. контракты на 148 млнруб, в 2018-м – на 106 млн рублей. У ЧОП "Альфа-Хорс" два владельца, 50%принадлежит Южанину Андрею Юрьевичу, 50% – Лешкевич Эмилии Дмитриевне. ЭмилияЛешкевич владеет также 50% в ООО "Первая ритуальная компания", тоже игрокпохоронного бизнеса, о котором писал Голунов, а второй собственник этойкомпании – Умалатов Сардал Муслимович. Ион был, например, совладельцем ООО "Бургер Стрит М". Вторым же собственникомэтого ООО "Бургер Стрит М", то есть, партнером Сардала Умалатова значилсяКолокольцев Александр Владимирович, сын главы МВД Владимира Колокольцева...", -написала .Напомним, днем 6 июня на Цветном бульваре в центре Москвы ИванГолунов был задержан по подозрению в сбыте наркотиков. По данным полиции, присебе у него было около четырех граммов метилэфедрона, также сообщалось, чтонаркотики нашли в его квартире.Коллектив издания "Медуза", утверждает, что арест связан спрофессиональной деятельностью Ивана Голунова. Якобы журналист получал угрозыиз-за своих статей. Об этом же говорит и.