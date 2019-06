Список главных угроз для жизни на Земле представило британское маркетинговое агентство Blueclaw. Авторы выделили четыре главных категории угроз: эпидемии болезней, ядерная война, природные катастрофы и удар астероида.

Список главных угроз для жизни на Земле представило британское маркетинговое агентство Blueclaw. Авторы выделили четыре главных категории угроз: эпидемии болезней, ядерная война, природные катастрофы и удар астероида.Список составлен на основании информации десятков источников, в том числе данных ООН, Всемирной организации здравоохранения, Европейского центра контроля и профилактики заболеваний и НАСА. Результаты опубликованы на сайте, озаглавленном How Will The World End?В числе смертельно опасных заболеваний перечислены туберкулез, малярия, сезонный грипп, Эбола, менингит, легочная и бубонная чума, лихорадка Ласса, холера, желтая лихорадка и вирус Марбург. При этом предполагаемой родиной сезонного гриппа названы США, остальные перечисленные заболевания предположительно зародились в Африке.В разделе о ядерной угрозе перечислены предполагаемое количество и общая мощность ядерных боеголовок, а также количество проведенных ядерных испытаний для стран, обладающих ядерным оружием: США, России, Франции, Великобритании, Китая, КНДР, Индии и Пакистана. Израиль в списке отсутствует, так как эта страна не признает официально наличия у нее ядерного арсенала или проведения испытаний.Среди угрожающих человечеству стихийных бедствий перечислены наводнения, цунами, землетрясения, ураганы и штормы, засухи и голод. Одна из самых маловероятных угроз — столкновение астероида с Землей. Крупнейшим из идентифицированных НАСА астероидов является Florence диаметром почти 5 километров — он считается потенциально опасным объектом. Если бы он столкнулся с Землей, могло бы погибнуть примерно 1,2 миллиарда человек.