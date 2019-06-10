Докладчики в ходе выступлений затронули темы профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде.

На площадке Владимирской областной научной библиотеки им.М.Горького состоялось семинар-совещание на тему профилактики распространения экстремизма.Участниками мероприятия стали представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, муниципальных образований, руководители муниципальных правовых школ. К участию в семинаре были приглашены представители УМВД России по Владимирской области.В ходе обсуждения присутствующие затронули темы экстремистских проявлений в молодежной среде.По мнению собравшихся, профилактические меры должны носить комплексный характер. К их реализации в равной мере должны привлекаться представители правоохранительных органов, системы образования, органов власти.В завершение мероприятия участники отметили пользу таких мероприятий и важность их проведения в дальнейшем.