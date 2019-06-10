Делегация 33-го региона представила инвестиционный потенциал области

Делегация 33-го региона представила инвестиционный потенциал областиСтенд Владимирской области на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил 6-го и 7-го июня, посетили больше 3 тысяч человек. Делегация 33-го региона представила инвестиционный потенциал области, в том числе крупнейшие компании и проекты.Так, например, стенд оценил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф. Как рассказали в пресс-службе обладминистрации, данная организация объединяет европейские компании, которые работают или собираются работать в нашей стране. Франк Шауфф пообещал представителям владимирской делегации, что в ближайшем будущем они обсудят возможное сотрудничество.Кроме того, чрезвычайный и полномочный посол Индии в Российской Федерации Датла Бала Венкатеш Варма обратил особое внимание на медпрепараты «Генериума», а Владимир Сипягин провёл ряд переговоров с потенциальными инвесторами из Ирана, Хорватии и Объединенных Арабских Эмиратов.