Сын рассказал о состоянии здоровья продюсера. Бари Алибасов-младший пообщался с журналистами.

Сын рассказал о состоянии здоровья продюсера. Бари Алибасов-младшийпообщался с журналистами.По словам наследника, шоумен четвертый день находится в медикаментозномсне. В искусственной коме все силы Бари Алибасова идут на восстановление."С дыхательными путями, с желудком, проблем, к счастью, нет.Сейчас главное, чтобы зажил кишечник. Дело в том, что один из ожогов у отцазарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться", – говоритсын знаменитости.После Бари Алибасов-младший опроверг слухи о возникшем у егоотца делирии – психическом расстройстве из-за отравления. По его словам,ситуация стабильно тяжелая, однако угрозы жизни и развития каких-либо осложненийпока нет."Сейчас врачи наблюдают его, и завтра будет понятно,понадобится ли операция. Искренне надеюсь, что завтра нам скажут – все окей, иначнется уже реабилитация", – цитирует -младшего сайтНапомним, в ночь на 5 июня известный продюсер попал вбольницу. отравился, выпив жидкость для прочистки труб. Шоуменполучил сильнейшие ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.