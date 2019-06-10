Сын рассказал о состоянии здоровья продюсера. Бари Алибасов-младший
пообщался с журналистами.
Сын рассказал о состоянии здоровья продюсера. Бари Алибасов-младший
пообщался с журналистами.
По словам наследника, шоумен четвертый день находится в медикаментозном
сне. В искусственной коме все силы Бари Алибасова идут на восстановление.
"С дыхательными путями, с желудком, проблем, к счастью, нет.
Сейчас главное, чтобы зажил кишечник. Дело в том, что один из ожогов у отца
зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться", – говорит
сын знаменитости.
После Бари Алибасов-младший опроверг слухи о возникшем у его
отца делирии – психическом расстройстве из-за отравления. По его словам,
ситуация стабильно тяжелая, однако угрозы жизни и развития каких-либо осложнений
пока нет.
"Сейчас врачи наблюдают его, и завтра будет понятно,
понадобится ли операция. Искренне надеюсь, что завтра нам скажут – все окей, и
начнется уже реабилитация", – цитирует -младшего сайт
.
Напомним, в ночь на 5 июня известный продюсер попал в
больницу. отравился, выпив жидкость для прочистки труб. Шоумен
получил сильнейшие ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.