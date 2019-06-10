Прославленный российский тренер рассказала в Instagram о вопиющем инциденте. Татьяна Тарасова пожаловалась на ложь со стороны журналистов.

Прославленный российскийтренер рассказала в Instagram о вопиющем инциденте. ТатьянаТарасова пожаловалась на ложь со стороны журналистов.Тренер раскритиковала работу корреспондентов, которые выпускаютс ней интервью, которых на самом деле она не давала. Татьяна Тарасова отметила,что в СМИ регулярно стали появляться интервью, которых она недавала.Более того, якобы вбеседах с журналистами она рекламирует некие препараты. Наставница фигуристов заявила,что не имеет к этому никакого отношения. "Друзья, мне попалось якобы мое интервью изданию"Специальный корреспондент", где я рекламирую некую мазь для суставов. Никакогоинтервью на эту тему я не давала, с журналистом Мамонтовым не беседовала. Иведь не первый раз такой обман от моего имени", – поделилась Татьяна Тарасова.Пользователи соцсети поддержали знаменитого тренера ивозмутились поведению журналистов. "ТатьянаАнатольевна, мы Вам верим, Вы очень честный и порядочный человек. Грязь и обманк вам никогда не пристанут!", "Не беспокойтесь, я верю только рекламнымроликам про коньки и вашим комментариям по фигурному катанию", "ДорогаяТатьяна Анатольевна! Этих спамщиков-обманщиков на каждом сайте, себя не уважающем!И под Вашим именем, и доктора Мясникова, и Малышевой! Да кто и верит. Вашедоброе имя исключает саму возможность нашего серьезного отношения к этимподлогам!!! Никто им не верит!", – прокомментировали пост фолловеры.Добавим, чтоочень часто высказывается о выступлениях российскихфигуристов. В своей фирменной манере она нередко их критикует. От нее"доставалось" даже Олимпийской чемпионке Пхенчхана Алине Загитовой, а такжесеребряному призеру Игр Евгении Медведевой.