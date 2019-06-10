Прославленный российский
тренер рассказала в Instagram о вопиющем инциденте. Татьяна
Тарасова пожаловалась на ложь со стороны журналистов.
Прославленный российский
тренер рассказала в Instagram о вопиющем инциденте. Татьяна
Тарасова пожаловалась на ложь со стороны журналистов.
Тренер раскритиковала работу корреспондентов, которые выпускают
с ней интервью, которых на самом деле она не давала. Татьяна Тарасова отметила,
что в СМИ регулярно стали появляться интервью, которых она не
давала.
Более того, якобы в
беседах с журналистами она рекламирует некие препараты. Наставница фигуристов заявила,
что не имеет к этому никакого отношения. "Друзья, мне попалось якобы мое интервью изданию
"Специальный корреспондент", где я рекламирую некую мазь для суставов. Никакого
интервью на эту тему я не давала, с журналистом Мамонтовым не беседовала. И
ведь не первый раз такой обман от моего имени", – поделилась Татьяна Тарасова.
Пользователи соцсети поддержали знаменитого тренера и
возмутились поведению журналистов. "Татьяна
Анатольевна, мы Вам верим, Вы очень честный и порядочный человек. Грязь и обман
к вам никогда не пристанут!", "Не беспокойтесь, я верю только рекламным
роликам про коньки и вашим комментариям по фигурному катанию", "Дорогая
Татьяна Анатольевна! Этих спамщиков-обманщиков на каждом сайте, себя не уважающем!
И под Вашим именем, и доктора Мясникова, и Малышевой! Да кто и верит. Ваше
доброе имя исключает саму возможность нашего серьезного отношения к этим
подлогам!!! Никто им не верит!", – прокомментировали пост фолловеры.
Добавим, что
очень часто высказывается о выступлениях российских
фигуристов. В своей фирменной манере она нередко их критикует. От нее
"доставалось" даже Олимпийской чемпионке Пхенчхана Алине Загитовой, а также
серебряному призеру Игр Евгении Медведевой.