После того, как США и Мексика достигли согласия по миграционным вопросам, их ждет великолепное сотрудничество. Но Вашингтон всегда может вернуться к политике торговых пошлин, написал американский лидер Дональд Трамп твит. И уточнил: если это окажется необходимым.

После того, как США и Мексика достигли согласия по миграционным вопросам, их ждет великолепное сотрудничество. Но Вашингтон всегда может вернуться к политике торговых пошлин, написал американский лидер Дональд Трамп твит. И уточнил: если это окажется необходимым.Трамп объявил о введении с 10 июня 5%-ных пошлин на товары из Мексики в связи миграционным кризисом и пообещал их повышение на 5% каждый месяц. Договорившись с Мехико, Вашингтон введение пошлин приостановил.