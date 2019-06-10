Наставник футбольной сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы своих подопечных в финале Лиги наций над командой Голландии (1:0) отметил, что соперник был очень силен, но его футболисты провели отличный матч. А еще тренер отметил почти семейную атмосферу в коллективе, что помогает игре.

Наставник футбольной сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы своих подопечных в финале Лиги наций над командой Голландии (1:0) отметил, что соперник был очень силен, но его футболисты провели отличный матч. А еще тренер отметил почти семейную атмосферу в коллективе, что помогает игре."Голландия – классная команда, но Португалия провела отличный матч, — цитирует Сантуша издание Record. – Футболисты проделали великолепную работу, у нас не было особо времени на рутину, чтобы довести все до автоматизма, но они верили в тренера"."Вот уже пять лет мы являемся практически нерушимой семьей, которая знает свои способности, знает, что умеет. Мы знали, что можем победить в этом матче, я всегда повторял это игрокам, хотя у нас и был отличный соперник", — отметил тренер Португалии."Иногда не все было идеально, но это точно не из-за отсутствия ответственного подхода к делу. Я понимал, что это был наилучший способ победить в этом матче. Даже в непростые моменты эта команда очень сильна. Мы будем работать в том же духе и вместе сможем преодолеть все испытания", – сказал Сантуш.