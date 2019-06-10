Невеста рэпера Тимати сделала признание на своей странице в Instagram. Анастасия Решетова пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие.

Невеста рэпера Тимати сделала признание на своей странице в Instagram. Анастасия Решетова пожаловалась поклонникам наплохое самочувствие.Модель заставила своих поклонниковповолноваться. Будущая мама призналась в своем микроблоге, что минувшиевыходные провела дома. Анастасия Решетова только спала и пила воду.Плохое самочувствие невеста Тимати объясниламетеозависимостью из-за антициклона, накрывшего Москву. Поэтому из дома модельстарается выходить лишь вечерами, когда спадает жара, сообщаетСейчас АнастасияРешетова находится на шестом месяце беременности. Возлюбленная Тимати уже набраласемь килограммов. Модель переживает по этому поводу.Как писали "Дни.ру", девушка крайне недовольна своими формами, хотявыглядит чудесно. Она даже поставила смайл в виде хрюшки на одно из видео сбэкстейджа. строго следит за своим питанием. Некоторые продуктыона исключила из рациона.Напомним, слухи о беременностипоявились еще зимой. Но избранница рэпера это категорически отрицала. Она долгоне появлялась на публике и перестала носить облегающие наряды. В итоге, когдаинтересное положение уже стало невозможно скрывать, модель все же сделаладолгожданное признание.