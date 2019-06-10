Невеста рэпера Тимати сделала признание на своей странице в Instagram. Анастасия Решетова пожаловалась поклонникам на
плохое самочувствие.
Невеста рэпера Тимати сделала признание на своей странице в Instagram. Анастасия Решетова пожаловалась поклонникам на
плохое самочувствие.
Модель заставила своих поклонников
поволноваться. Будущая мама призналась в своем микроблоге, что минувшие
выходные провела дома. Анастасия Решетова только спала и пила воду.
Плохое самочувствие невеста Тимати объяснила
метеозависимостью из-за антициклона, накрывшего Москву. Поэтому из дома модель
старается выходить лишь вечерами, когда спадает жара, сообщает
Сейчас Анастасия
Решетова находится на шестом месяце беременности. Возлюбленная Тимати уже набрала
семь килограммов. Модель переживает по этому поводу.
Как писали "Дни.ру", девушка крайне недовольна своими формами, хотя
выглядит чудесно. Она даже поставила смайл в виде хрюшки на одно из видео с
бэкстейджа. строго следит за своим питанием. Некоторые продукты
она исключила из рациона.
Напомним, слухи о беременности
появились еще зимой. Но избранница рэпера это категорически отрицала. Она долго
не появлялась на публике и перестала носить облегающие наряды. В итоге, когда
интересное положение уже стало невозможно скрывать, модель все же сделала
долгожданное признание.