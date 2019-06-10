Герцогиня Сассекская обрела неимоверную популярность. Королевский историк Анна Уайтлок раскрыла хитрую стратегию Меган Маркл.

Герцогиня Сассекская обрела неимовернуюпопулярность. Королевский историк Анна Уайтлок раскрыла хитрую стратегию МеганМаркл.По словам историка, супруга принца Гарри стала самымвлиятельным членом монаршей семьиВеликобритании смомента рождения ее первого ребенка, Арчи ХаррисонаМаунтбэттена-Виндзора. АннаУайтлок полагает, что Меган Маркл оказывает огромное влияние на принца Гарри иимеет "все карты" в их отношениях."Мегансейчас находится в более могущественном положении, чем она была с тех пор, какприсоединилась к королевской семье. Она замужем за Гарри, он явно обожает ее,она явно оказывает на него большое влияние. Меган невероятно могущественна, икоролевская семья знает это, или, если они этого не знают, они должны должнымобразом это понять", – цитирует историка Express.co.uk. Примечательно, что герцогиняСассексская является шестым по популярности членом семьи на основании 8 954интервью, проведенных в период с июня 2018 года по июнь 2019 года.Королева ВеликобританииЕлизавета II возглавилаопрос с 72% общего положительного заключения. Далее в рейтинге идет принц Гаррис 71% и принц Уильям с 69%. Кейт, герцогиня Кембриджская и принц Филипп заняли места прямонад на четвертом и пятом месте соответственно.Отметим, и принцГарри 8 июня присоединились к остальной части королевской семьи, чтобы отметитьофициальный день рождения королевы в Trooping the Color в Лондоне (по традиции вэтот день происходит церемония выноса знамени – Прим. ред.). Деньрождения Елизаветы II21 апреля, в июне же в Великобритании отмечают официальное празднование днярождения монарха Соединенного королевства.