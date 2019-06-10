Герцогиня Сассекская обрела неимоверную
популярность. Королевский историк Анна Уайтлок раскрыла хитрую стратегию Меган
Маркл.
Герцогиня Сассекская обрела неимоверную
популярность. Королевский историк Анна Уайтлок раскрыла хитрую стратегию Меган
Маркл.
По словам историка, супруга принца Гарри стала самым
влиятельным членом монаршей семьи
Великобритании с
момента рождения ее первого ребенка, Арчи Харрисона
Маунтбэттена-Виндзора. Анна
Уайтлок полагает, что Меган Маркл оказывает огромное влияние на принца Гарри и
имеет "все карты" в их отношениях.
"Меган
сейчас находится в более могущественном положении, чем она была с тех пор, как
присоединилась к королевской семье. Она замужем за Гарри, он явно обожает ее,
она явно оказывает на него большое влияние. Меган невероятно могущественна, и
королевская семья знает это, или, если они этого не знают, они должны должным
образом это понять", – цитирует историка Express.co.uk. Примечательно, что герцогиня
Сассексская является шестым по популярности членом семьи на основании 8 954
интервью, проведенных в период с июня 2018 года по июнь 2019 года.
Королева Великобритании
Елизавета II возглавила
опрос с 72% общего положительного заключения. Далее в рейтинге идет принц Гарри
с 71% и принц Уильям с 69%. Кейт, герцогиня Кембриджская и принц Филипп заняли места прямо
над на четвертом и пятом месте соответственно.
Отметим, и принц
Гарри 8 июня присоединились к остальной части королевской семьи, чтобы отметить
официальный день рождения королевы в Trooping the Color в Лондоне (по традиции в
этот день происходит церемония выноса знамени – Прим. ред.). День
рождения Елизаветы II
–
21 апреля, в июне же в Великобритании отмечают официальное празднование дня
рождения монарха Соединенного королевства.