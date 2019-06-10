ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Татлыбаева Гайфуллу Минибаевича, 07.09.1957 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Татлыбаева Гайфуллу Минибаевича, 07.09.1957 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 12 июня 2013 года.Приметы: На вид 50 лет, рост около 175 см, нормального телосложения, волосы седые, коротко стриженные.Особые приметы: На груди слева имеется синяя татуировка с изображением «Артиллерийской пушки». На левом плече имеется синяя татуировка с изображением «Олимпийского огня». Шрам после удаления аппендицита. На правом плече имеется синяя татуировка с надписью «I love you».Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29