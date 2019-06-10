Женщина, спасшая своего ребенка от падения, сама оказалась в затруднительно ситуации, вывалившись из кресла подъемника. На помощь пришли очевидцы, быстро разобравшиеся в ситуации и обеспечившие безопасное приземление.

На видео попала спасательная операция, развернутая случайными очевидцами, пришедшими на помощь женщине, попавшей в затруднительно положение.По данным ГТРК "Башкортостан", описываемые события разворачивались на днях на горнолыжном курорте Абзаково в Белорецком районе Башкирии.Как рассказали очевидцы, женщина спасла своего ребенка от падения из кресла, однако после этого не удержалась и соскользнула вниз, но сумела зацепиться и повисла на сравнительно большой высоте.Свидетели произошедшего быстро сориентировались в происходящем – несколько человек растянули ткань и обеспечили женщине безопасное "приземление".По предварительным данным, никто из участников инцидента не пострадал.