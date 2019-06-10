Согласно справке об исследовании изъятые медали являются подлинными государственными наградами СССР...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в сбыте государственных наград СССР.В полицию поступила информация о продаже неизвестным государственных наград.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Золоторожском Валу задержали подозреваемого – 41-летнего мужчину, проживающего в столице.Злоумышленник ранее сбыл неизвестному гражданину медали: «За боевые заслуги», «Ветеран труда СССР», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».Согласно справке об исследовании изъятые медали являются подлинными государственными наградами СССР. Со слов задержанного, указанные медали он нашел в Марксистском переулке у мусорного контейнера в коробке.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление законных владельцев наград.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60