Мужчина проживал вместе с потерпевшей в одной квартире и осуществлял уход за ней. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он систематически наносил побои пожилой женщине...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Царицыно задержали 35-летнего жителя столицы, подозреваемого в умышленном причинении физических страданий женщине преклонного возраста.В территориальный отдел полиции с заявлением об истязании со стороны родственника обратилась 88-летняя пенсионерка.В результате проверочных мероприятий полицейские на Севанской улице задержали злоумышленника.Установлено, что мужчина проживал вместе с потерпевшей в одной квартире и осуществлял уход за ней. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он систематически наносил побои пожилой женщине.Следствием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ «Истязание». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22