В Германии затонул парусник 18-го века, передает канал Россия 24.

В Германии затонул парусник 18-го века, передает канал "Россия 24".Как сообщают местные издания, "Эльба № 5" — так называлась эта двухмачтовая шхуна — столкнулась с контейнеровозом.Ее команда не справилась с сильным течением, а грузовое судно не успело замедлить ход. В результате столкновения пострадали пять человек, на борту находились больше 40 пассажиров, всех удалось спасти.По словам историков, "Эльба" — один из немногих уцелевших парусников, построенных на Гамбургской верфи. Его спустили на воду в 1883 году.