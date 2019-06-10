В Казахстане закрылись избирательные участки, на которых происходило голосование на внеочередных президентских выборах.

В Казахстане закрылись избирательные участки, на которых происходило голосование на внеочередных президентских выборах.По сообщению Центризбиркома Казахстана, проголосовали 77% избирателей (из 18,4 миллионов человек избирательным правом обладают менее 12 миллионов), передает "Интерфакс".МВД Казахстана заявило, что никаких серьезных нарушений на участках зафиксировано не было, передает ТАСС.