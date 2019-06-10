В течение нескольких дней обвиняемый без ведома хозяев жил в кафе, пользуясь утварью и продуктами для приготовления еды.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего уроженца Тюменской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, летом прошлого года обвиняемый, следуя автостопом из Санкт-Петербурга в Татарстан, остановился в одном из населенных пунктов Ковровского района. Заметив, что расположенное у дороги кафе в течение нескольких часов не работает, фигурант проник в помещение и нескольких дней проживал в нем, пользуясь кухонной утварью и потребляя продукты. Жители соседних домов, обратившие внимание, что в окнах неработающего заведения вечером горит свет, сообщили о данном факте собственнице.Испугавшись приехавшую на место хозяйку, фигурант покинул кафе, похитив мобильные телефоны, плеер и упаковки с жевательной резинкой.Злоумышленника задержали сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Ковровский» у одного из стационарных постов. Похищенное имущество было изъято.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.