Молдавия пытается преодолеть политический кризис. Фактически в стране сложилось двоевластие. К нему привело противостояние парламента и сформированного накануне правительства, с одной стороны, и Конституционного суда — с другой.

Молдавия пытается преодолеть политический кризис. Фактически в стране сложилось двоевластие. 8 июня новая парламентская коалиция — в ней объединились пророссийская и проевропейская партии — сформировала правительство, которое возглавила Майя Санду. В то же время старый кабинет министров в отставку уходить не собирается. Более того, Конституционный суд назначил прежнего премьер-министра Павла Филипа исполняющим обязанности президента. Филип уже успел распустить парламент и назначить новые выборы.Утром в Кишиневе перекрыли главные улицы. На центральной площади в срочном порядке установлена сцена, выступает политик Павел Филип, которого Конституционный суд называет временно исполняющим обязанности президента. Рядом с ним Владимир Плахотнюк, олигарх глава Демократической партии, которому подконтрольны многие ведомства в республике, в том числе и Конституционный суд. Демократы заявляют о том, что сформировали свое правительство, и призывают свергнуть президента Додона и правительство, которое было сформировано в минувшую субботу, 8 июня.Парламент Молдавии заседает с утра 9 июня. Президент Игорь Додон объясняет: демократы не собираются передавать власть, поэтому парламент обратился к международному сообществу как к посредникам. Никакого сложения полномочий, никаких досрочных выборов, как того требует Конституционный суд."Что касается досрочных парламентских выборов. Мы считаем, что предпосылок для досрочных парламентских выборов нет, парламент и правительство легитимны и должны дальше работать", — заявил Додон на заседании парламента.Майя Санду, лидер блока Acum и только что избранный премьер, требует признать правительство Павла Филипа вне закона, а Демократическую партию призывает убрать своих людей из государственных учреждений."Наше правительство законное, и мы готовы приступить к своим обязанностям. ДМП Молдовы намерена использовать силовые структуры чтобы не упускать власть. Господа Кавкалюк, Пынзарь и Якимов, не исполняйте приказы Плахотнюка. Они незаконные, вы должны защищать страну и соблюдать закон", — призвала Санду.В стране фактически сложилась ситуация двоевластия, к которой привело противостояние парламента и сформированного накануне правительства, с одной стороны, и Конституционного суда — с другой. О том, что нужно освободиться от демократов, о том, что республика захвачена, уже давно говорили и социалисты, и прозападный блок Acum.В субботу социалисты и блок Acum договорились о совместном отпоре Демократической партии. Было сформировано правительство, Конституционный суд тут же заявил, что правительство якобы не сформировали в срок, и оно нелегитимно.Люди стали выходить на улицы. У здания МВД ночью возник палаточный город, некоторые мужчины крепкого телосложения называли себя комбатантами и заявляли о том, что поддерживают Конституционный суд, называя социалистов и Acum предателями.В этот момент митинги в Кишиневе продолжаются. Павел Филипп заявил на брифинге, что Конституционный суд отстранил Додона от должности, и подписал указ о досрочных выборах в Молдавии 6 сентября. Многие политики напомнили о том, что сам Филип является одновременно депутатом, премьером и и.о. президента, пытаясь сосредоточить всю власть в своих руках и тем самым грубо нарушая принцип разделения полномочий. Со своей стороны, президент Игорь Додон призывает народ к мирным протестам.