В разных водоемах Москвы в воскресенье, 9 июня, утонули три человека.

В разных водоемах Москвы в воскресенье, 9 июня, утонули три человека.Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах столицы, один мужчина погиб на Борисовских прудах. Причиной смерти стал сердечный приступ, случившийся прямо в воде. Второй человек скончался во время купания в Строгинском пруду на улице Исаковского, третий утонул в пруду парка Парка 850-летия Москвы.По данным Гидрометцентра России, в российской столице в воскресенье был зафиксирован 31 градус тепла — повторился рекорд 20-летней давности. 9 июня стало также самым жарким днем в Москве с начала этого года.