Гражданам даны соответствующие рекомендации по разрешению юридических вопросов, с которыми они обратились за консультацией...

5 и 6 июня 2019 года подразделениями системы ГУ МВД России по г. Москве совместно с Московским университетом имения В.Я. Кикотя проведена информационно-пропагандистская акция правовой направленности «Единый день оказания бесплатной юридической помощи гражданам подразделениями ГУ МВД России по г. Москве», приуроченная к Дню образования российской полиции – 5 июня.В текущем году акция проходила в 2 этапа.5 июня 2019 года на базе Юридической клиники Московского университета имения В.Я. Кикотя осуществлен прием граждан преподавателями, курсантами, привлеченными к деятельности созданной на базе кафедры гражданского и трудового права, гражданского процесса Юридической клиники Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, а также сотрудниками Правового управления ГУ МВД России по г. Москве.6 июня 2019 года на базе правовых подразделений системы ГУ МВД России по г. Москве в Управлениях по административным округам города Москвы и ОМВД России по районам города Москвы проведено консультирование граждан в рамках данной правовой акции. В мероприятии также приняли участие курсанты Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.Гражданам даны соответствующие рекомендации по разрешению юридических вопросов, с которыми они обратились за консультацией, дополнительно разъяснены интересующие вопросы юридической направленности.Основные вопросы касались исполнения административного законодательства, порядка взаимодействия с должностными лицами органов внутренних дел в отдельных ситуациях, защиты прав граждан, порядка обращения в суд и др.Акция «Единый день оказания бесплатной юридической помощи гражданам подразделениями ГУ МВД России по г. Москве» является ежегодным мероприятием.Правовое управление ГУ МВД России по г. Москве