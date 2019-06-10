Местные жители фиктивно поставили на миграционный учет иностранных граждан.

Участковыми уполномоченным полиции ОМВД России по Петушинскому району при проведении оперативно-профилактических мероприятий выявлены очередные факты нарушений миграционного законодательства.Установлено, что в начале апреля текущего года 31-летняя жительница Петушков направила в территориальный отдел по вопросам миграции два уведомления о прибытии граждан ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своем доме. Фигурантка не имела намерения предоставлять жилое помещение для проживания иностранным гражданам и достоверно знала, что они не будут проживать по данному адресу.В аналогичном противоправном деянии подозревается 35-летняя жительница города Покрова, которая в апреле текущего года поставила на миграционный учет по месту своего жительства троих иностранных граждан.В настоящее время дознавателями ОМВД России по Петушинскому району в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).