В НАТО рассказали о целях военных учений Baltops в Балтийском море. Представитель Альянса Оана Лунгеску сообщила, что Балтика, граничащая с 6 странами-членами НАТО, имеет важное стратегическое значение.

В НАТО рассказали о целях военных учений Baltops в Балтийском море. Представитель Альянса Оана Лунгеску сообщила, что Балтика, граничащая с 6 странами-членами НАТО, имеет важное стратегическое значение. Обстановка в регионе ухудшилась из-за ситуации с Крымом, отметила она, однако подчеркнула, что учения не направлены против кого-либо.В маневрах задействованы 8,5 тысячи военнослужащих из 18 стран. Своих солдат на учения отправили Бельгия, Британия, Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Турция, Франция, Эстония, Финляндия, Швеция. Также задействованы 40 самолетов, 50 кораблей и подлодок, передает РИА Новости. Командует учениями Второй флот ВМС США.В ходе учений будут отработаны высадка десанта, поиск подводных мин и подлодок, применение ПВО, оборона от судов условного противника. В НАТО сообщают, что цель учений – проверка, насколько хорошо силы Альянса работают вместе. Также НАТО желает показать, что способен защититься от любого противника, заявила Лунгеску.Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее отметил, что НАТО, наращивая военный потенциал, разрушает существующую систему безопасности и вынуждает Москву на ответные меры.