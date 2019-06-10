В лондонском районе Баркинг (расположен в восточной части города) в воскресенье, 9 июня, загорелся многоквартирный жилой дом. Сейчас огнем охвачены все семь этажей здания. Для тушения на место происшествия прибыли 15 пожарных расчетов и порядка 100 сотрудников противопожарной службы.

В лондонском районе Баркинг (расположен в восточной части города) в воскресенье, 9 июня, загорелся многоквартирный жилой дом. Сейчас огнем охвачены все семь этажей здания.Для тушения на место происшествия прибыли 15 пожарных расчетов и порядка 100 сотрудников противопожарной службы, сообщает ТАСС.О причинах пожара ничего не сообщается.В июне 2017 года в страшном пожаре в 24-этажном лондонском жилом доме Grenfell Tower погибли 72 человека.