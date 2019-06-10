Тема возможного объединения России и Белоруссии возникает в информационном пространстве едва ли не чаще, чем разговоры об отставке Александра Лукашенко. Кто-то даже считает, что два эти вопроса связаны друг с другом. Как бы то ни было, в окружении белорусского лидера назвали условия, на которых Минск будет согласен интегрироваться с Москвой.

Тема возможного объединения России и Белоруссии возникает в информационном пространстве едва ли не чаще, чем разговоры об отставке Александра Лукашенко. Кто-то даже считает, что два эти вопроса связаны друг с другом. Как бы то ни было, в окружении белорусского лидера назвали условия, на которых Минск будет согласен интегрироваться с Москвой.Начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации президента Белоруссии Григорий Шлык рассказал о том, как продвигается работа над интеграцией Белоруссии и России в рамках Союзного государства. По его словам, обе страны подготовили свои предложения по этому процессу."На текущий момент переговорный процесс не завершен, ведутся консультации. В международной дипломатической практике не принято раскрывать содержание промежуточных переговорах", – объяснил чиновник отсутствие конкретных данных о процессе.Он подчеркнул, что все предложения по интеграции двух стран рассматриваются Минском исходя из своих национальных интересов, передает портал UDF.by. При этом оценивается также возможность решения наиболее актуальных вопросов в экономической сфере. Самым главным условием, судя по всему, является сохранение суверенитета Белоруссии.Напомним, ранее о возможности к 2024 году высказался российский лидер Владимир Путин. Он подчеркнул, что подобных планов "нет и быть не может". Президент отметил, что, по его мнению, белорусы, русские и украинцы являются представителями единого народа. Однако они оказались в разных странах и со временем обрели собственную идентичность.Это, однако, не значит, что никаких интеграционных процессов не ведется. "У нас есть план строительства Союзного государства", – напомнил Владимир Путин. Отметим, согласно плану развития Союзного государства, у России и Белоруссии должны появиться общий парламент и общая денежная система. Этот проект предполагает и другие объединительные шаги.Возможное уже успело стать поводом для многочисленных спекуляций. Эксперты связывают процесс интеграции двух стран с отставкой Александра Лукашенко, а все действия Москвы и Минска рассматривают сквозь призму построения Союзного государства. Однако пока оценить всю работу не представляется возможным, так как дипломатический этикет не позволяет раскрывать всех карт до того, как будет принято окончательное решение.