45-летний житель района незаконно зарегистрировал в своей квартире иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они по данному адресу не будут...

Полицейскими Северо-Восточного административного округа г. Москвы выявлен факт нарушения миграционного законодательства Российской Федерации.В районе Лианозово участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками территориального ОВМ выявили и задержали 45-летнего жителя района, который незаконно зарегистрировал в своей квартире иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они по данному адресу не будут.По данному факту дознавателем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29