В гаражный бокс злоумышленники проникли через крышу и стали вынимать запасные части от автомобиля и инструменты. Однако скрыться с похищенным не успели...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали двоих мужчин по подозрению в попытке кражи из гаража.В территориальный отдел полиции поступило заявление от жителя района. Мужчина сообщил, что неизвестные лица незаконно проникли в его гараж.В ходе проверки участковые уполномоченные полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались неработающие 36-летний москвич и 39-летний приезжий.Установлено, что в гаражный бокс злоумышленники проникли через крышу и стали вынимать запасные части от автомобиля и инструменты. Однако скрыться с похищенным не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции.Следственным отделом ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93