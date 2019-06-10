Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что за 2018 год число бедных россиян (с доходами ниже прожиточного минимума) сократилось на 400 тысяч и составило 12,9 процента населения.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что за 2018 год число бедных россиян (с доходами ниже прожиточного минимума) сократилось на 400 тысяч и составило 12,9 процента населения.Ранее в Минтруде сообщали, что в 2017 году число бедных россиян составило 13,2 процента населения. До 2024 года министерство планирует снизить эту цифру до 6,6 процента.Голикова напомнила, что снижение бедности в два раза является национальной целью номер один, передает РИА Новости. Это будет достигаться с одной стороны, за счет увеличения социальной поддержки, с другой – за счет экономического роста.Больше всего бедных (40,5 процента) в настоящее время в республике Тыва. Там отмечен очень низкий уровень занятости и высокая рождаемость, поэтому бедность затронула в том числе и многодетных. Самый меньший процент бедности – в Белгородской области и Ямало-Ненецком округе.