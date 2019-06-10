Выпуск шоу выйдет этой осенью

Выпуск шоу выйдет этой осеньюВ эти выходные, 7-8 июня, в Суздале прошли съёмки популярной телевизионной передачи телеканала "Пятница”. Выпуск шоу "Адская кухня 3” выйдет в эфир осенью 2019 года.На шоу "Адская кухня", которое ведет шеф-повар Константином Ивлевым, проходят кулинарные поединки. Лучшие повара – профессионалы и любители кулинарного искусства встречаются для того, чтобы сразиться между собой и получить один миллион рублей и место в команде Константина Ивлева. Участники делятся на мужскую и женскую команды.Место проведения съёмок выбрали не просто так, поскольку в Суздале был рождён федеральный проект "Гастрономическая карта России”.