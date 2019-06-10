Беседуя с подростками, стражи порядка напомнили о соблюдении правил личной безопасности и рассказали о работе некоторых полицейских служб.

Сотрудники ОМВД России по Вязниковскому району проводят профилактические мероприятия с ребятами, отдыхающими в летних оздоровительных лагерях. На дня сотрудники полиции посетили лагерь дневного пребывания детей «Солнышко» при МБОУ «Никологорская СОШ» и лагерь «Лучик» при МБОУ «Октябрьская ООШ №1» Вязниковсковского района.В гости к отдыхающим детям пришли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и ОГИБДД.Инспектор ГИБДД провел с детьми разъяснительную беседу об основах безопасного поведения на улицах, дорогах и транспорте в период летних каникул, напомнил, что означают те или иные дорожные знаки. В связи с тем, что в летний период увеличивается количество травм, полученных подростками при управлении велосипедом, было акцентировано внимание ребят на требованиях к вождению велосипедов, скутеров, мопедов. Затем инспекторы ГИБДД познакомили ребят с патрульным автомобилем и его оснащением, рассказали и показали, как работают специальные световые и звуковые сигналы, а также дали возможность посидеть за рулем спецтранспорта.Инспектор по делам несовершеннолетних рассказала ребятам, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность, какие виды наказаний могут нести несовершеннолетние, совершившие правонарушения. Особое внимание было уделено важности соблюдения внутреннего распорядка лагеря, недопустимости самовольного ухода из лагеря, употребления спиртных напитков и курения.В завершении мероприятий была проведена викторина на знание Правил дорожного движения, после которой всех участников наградили сладкими подарками.