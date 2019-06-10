На Поклонной горе ветераны возложили цветы к Вечному огню, провели митинг, а также посетили Музей боевой славы...

В рамках патриотической акции «Помним - не забудем» Свердловская областная общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск на теплоходе «Александр Фадеев» следует по городам – героям.В целях реализации социально-значимого проекта «Вечная слава городов-героев», которая направлена на поддержание в обществе высоких духовных и нравственных ценностей, преемственности поколений, 9 июня 2019 года делегация ветеранов прибыла в г. Москву.Делегацию возглавил председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск полковник милиции в отставке Владимир Ралдугин.На Поклонной горе ветераны возложили цветы к Вечному огню, провели митинг, а также посетили Музей боевой славы. Далее делегаты проследовали в самый центр столицы, где состоялось возложение цветов к могиле Неизвестному Солдату и на Алее городов-героев и городов воинской славы, расположенных на территории Александровского сада. Для ветеранов была проведена обзорная экскурсия по Красной площади.Мероприятия прошли под эгидой празднования 75-летия годовщины разгрома Советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне и 100-летия со дня образования ГУ МВД России по Свердловской области.По завершению мероприятия ветераны вернулись на теплоход «Александр Фадеев».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве