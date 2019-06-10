Новые фото
актрисы всерьез напугали ее поклонников. Анджелина Джоли дошла в похудении до
предела и стала выглядеть болезненно.
Новые фото
актрисы всерьез напугали ее поклонников. Анджелина Джоли дошла в похудении до
предела и стала выглядеть болезненно.
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снимки экс-супруги Брэда Питта фотографы сделали в Колумбии. Туда Анджелина
Джоли прилетела с гуманитарной миссией – в качестве посла доброй воли. Она
посетила лагерь беженцев на границе с Венесуэлой. Артистка решила помочь местным
семьям, живущим в ужасных условиях.
При этом на саму Джоли страшно смотреть. Знаменитость и раньше шокировала фанатов излишней худобой, но теперь, по мнению поклонников, дошла до предела.
Особенно это стало заметно по рукам звезды. От них остались только кожа да
кости, а толстые вены похожи на веревки.
"Она здорова? Выглядит так, будто умирает. Посмотрите, как
сильно у нее выпадают вены", "Слишком худая", "Она выглядит старой", "Господи,
она более истощена, чем когда-либо. Это нехороший пример для детей, если
она не может заботиться о себе должным образом. Я не ругаю ее, но она
совсем не выглядит здоровой", – высказались пользователи Сети под снимком в Instagram. Фото вызвало новую волну слухов о том, что у серьезные проблемы со здоровьем.
Ранее в Сети появились предположения о том, что врачи обнаружили у актрисы серьезное заболевание, и она уже написала завещание. давно
выглядит болезненно худой, но за последнее время бывшая жена Брэда Питта еще больше потеряла в
весе.