Новые фото актрисы всерьез напугали ее поклонников. Анджелина Джоли дошла в похудении до предела и стала выглядеть болезненно.

Новые фотоактрисы всерьез напугали ее поклонников. Анджелина Джоли дошла в похудении допредела и стала выглядеть болезненно.Свежиеснимки экс-супруги Брэда Питта фотографы сделали в Колумбии. Туда АнджелинаДжоли прилетела с гуманитарной миссией – в качестве посла доброй воли. Онапосетила лагерь беженцев на границе с Венесуэлой. Артистка решила помочь местнымсемьям, живущим в ужасных условиях.При этом на саму Джоли страшно смотреть. Знаменитость и раньше шокировала фанатов излишней худобой, но теперь, по мнению поклонников, дошла до предела.Особенно это стало заметно по рукам звезды. От них остались только кожа дакости, а толстые вены похожи на веревки."Она здорова? Выглядит так, будто умирает. Посмотрите, каксильно у нее выпадают вены", "Слишком худая", "Она выглядит старой", "Господи,она более истощена, чем когда-либо. Это нехороший пример для детей, еслиона не может заботиться о себе должным образом. Я не ругаю ее, но онасовсем не выглядит здоровой", – высказались пользователи Сети под снимком в Instagram. Фото вызвало новую волну слухов о том, что у серьезные проблемы со здоровьем.Ранее в Сети появились предположения о том, что врачи обнаружили у актрисы серьезное заболевание, и она уже написала завещание. давновыглядит болезненно худой, но за последнее время бывшая жена Брэда Питта еще больше потеряла ввесе.