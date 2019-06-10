Владимир Колокольцев пожелал ребятам настойчиво идти к поставленной цели, быть достойными продолжателями славы отцов и дедов, всего нашего героического народа.

Сегодня в Санкт-Петербурге Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в торжественном закрытии Пятого военно-спортивного сбора воспитанников суворовских военных училищ МВД России и Самарского кадетского корпуса МВД России. «Суворовские военные училища – гордость Министерства. Они вносят неоценимый вклад в обучение и воспитание будущих полицейских – тех, кто осознанно выбирает нелегкую, опасную, но такую нужную государству и обществу профессию», – сказал Владимир Колокольцев.Глава МВД России подчеркнул: «Тысячи суворовцев за последние годы стали курсантами университетов, академий и институтов МВД России. Все они успешно учатся, являются примером для своих товарищей. Сотни – уже носят погоны офицеров полиции». Министр обратил внимание на отличные результаты, которые ребята показали в ходе соревнований: «Победители – все участники сбора, проявившие характер, мужество и умение действовать в команде, приходить на выручку друг другу». Глава ведомства отметил, что прошедший сбор был хорошей возможностью для ребят проверить себя, свои знания и силы, еще раз убедиться в правильности выбранного пути. В то же время 10 дней, проведенные в городе-герое Санкт-Петербурге, стали для них настоящей школой патриотизма и гражданственности. Владимир Колокольцев пожелал ребятам настойчиво идти к поставленной цели, быть достойными продолжателями славы отцов и дедов, всего нашего героического народа. В ходе церемонии были вручены дипломы, ценные подарки и кубки победителям и призерам в личном и командном зачетах. Начальник Санкт-Петербургского университета МВД России полковник полиции Александр Травников передал знамя военно-спортивного сбора «Наследники Победы» начальнику Краснодарского университета ведомства генерал-лейтенанту полиции Александру Симоненко, на базе которого будет проведен следующий сбор в 2020 году. После прохождения торжественным маршем по плацу участники мероприятия в сопровождении оркестра исполнили Государственный гимн Российской Федерации.