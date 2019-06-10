Жители региона высказались против его проведения

Жители региона высказались против его проведенияЖители Владимирской области высказались против проведения межрегионального Владимирского экономического форума.Губернатор Владимир Сипягин обратился к жителям региона в соцсетях с вопросом о целесообразности дальнейшего проведения этого форума. Он также отметил, что если жители одобрят и сами предложат другие масштабные мероприятия, то обладминистрация их обязательно организует.Напомним, что экономический форум впервые провели в 2013 году по инициативе экс-губернатора Владимирской области Светланы Орловой.