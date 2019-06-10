Его сопровождал глава региона Владимир Сипягин

Его сопровождал глава региона Владимир СипягинРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский вновь посетил Владимирскую области. С рабочей поездкой он съездил в Муромский, Меленковский и Гусь-Хрустальный районы вместе с главой региона Владимиром Сипягиным.На всех станциях Владимир Жириновский и Владимир Сипягин общались с местными жителями. Люди жаловались на проблемы, которые годами никто не может решить. В основном вопросы жителей касались ЖКХ, здравоохранения, сферы образования и благоустройства. Депутаты выслушали каждого. Все обращения зафиксировали, по ним уже начали работу. Для жителей небольших населённых пунктов это уникальная возможность наконец решить давно наболевшие проблемы.На каждой станции поезд встречали более 200 человек, а в Муроме - почти 1000. В центре вокзальных площадей организовали специальные площадки, откуда к жителям обращался лидер фракции ЛДПР. В своих выступлениях он неоднократно подчеркнул, что Владимирская область — это регион с огромным потенциалом, и обещал оказывать личную поддержку Владимиру Сипягину в его работе на благо региона«Губернатор у вас, я точно уверен, все проблемы решит. Не то, что предыдущий. Будут возникать трудности - мы обязательно поможем! Депутатов Государственной думы подключим!», - пообещал Владимир Жириновский.