В матче волейбольной Лиги наций мужская сборная России под руководством финна Туомаса Саммельвуо в Уфе обыграла команду Италии со счетом 3:0 (29:27, 25:16, 25:18). Самым результативным игроком встречи стал диагональный российской команды Виктор Полетаев, набравший 17 очков.

В матче волейбольной Лиги наций мужская сборная России под руководством финна Туомаса Саммельвуо в Уфе обыграла команду Италии со счетом 3:0 (29:27, 25:16, 25:18). Самым результативным игроком встречи стал диагональный российской команды Виктор Полетаев, набравший 17 очков.Россияне одержали пятую победу кряду и с 14-ю очками поднялись на четвертое место в турнирной таблице, обойдя итальянцев, в активе которых 12 очков.В следующем матче действующий победитель турнира в пятницу, 14 июня сыграет с командой Польши, а итальянцы в тот же день встретятся с японцами.Напомним, по регламенту соревнования 16 команд проведут однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, которые проведут решающие встречи в Чикаго с 10 по 14 июля.