Бывшая прима балерина Большого театра продемонстрировала нежность к партнеру по сцене. Анастасия Волочкова подарила артисту поцелуй.

Бывшая прима балеринаБольшого театра продемонстрировала нежность к партнеру по сцене. АнастасияВолочкова подарила артисту поцелуй.Знаменитость опубликовала вInstagram короткую видеозапись. В кадре Анастасия Волочкова в компании заслуженногоартиста России Николая Челнокова решила поздороваться со зрителями послеконцерта.Судя по всему, выступление Волочковой и ее партнера пришлось народу по душе. Толпа одобрительно кричала исвистела, приветствуя вышедших к ней артистов.После неожиданно для всех Анастасия Волочкова и НиколайЧелноков поцеловались в губы. Артисты явно чувствовали себя комфортно в обществедруг друга."Эта любовь и поддержкаискренних людей бесценна!🙏🏻 Дорогие, спасибо всем, кто вчера на площади в Анапепереживал за мои номера, исполненные на огромной высоте и на сцене.🙏🏻 Тем, кто поддерживал у кафе, пока яразогревалась и волновалась, всем, кто встречал меня после полетов.👍🏼 Моя жизнь и творчество-только для вас! Спасибоза любовь! 🙏🏻 "орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала танцовщица под видео.Звезды приняли участие в праздничнойпрограмме в Анапе, которую организовали в честь открытия нового курортногосезона. Отметим, что танцовщица показала уникальный воздушный номер изсвоего нового спектакля "Балерина и клоун". В подвешенной на30-метровой высоте клетке Анастасия Волочкова исполнив не только свойзнаменитый шпагат, но и другие, не менее сложные акробатические элементы.