Бывшая прима балерина
Большого театра продемонстрировала нежность к партнеру по сцене. Анастасия
Волочкова подарила артисту поцелуй.
Бывшая прима балерина
Большого театра продемонстрировала нежность к партнеру по сцене. Анастасия
Волочкова подарила артисту поцелуй.
Знаменитость опубликовала в
Instagram короткую видеозапись. В кадре Анастасия Волочкова в компании заслуженного
артиста России Николая Челнокова решила поздороваться со зрителями после
концерта.
Судя по всему, выступление Волочковой и ее партнера пришлось народу по душе. Толпа одобрительно кричала и
свистела, приветствуя вышедших к ней артистов.
После неожиданно для всех Анастасия Волочкова и Николай
Челноков поцеловались в губы. Артисты явно чувствовали себя комфортно в обществе
друг друга.
"Эта любовь и поддержка
искренних людей бесценна!🙏🏻 Дорогие, спасибо всем, кто вчера на площади в Анапе
переживал за мои номера, исполненные на огромной высоте и на сцене.🙏🏻 Тем, кто поддерживал у кафе, пока я
разогревалась и волновалась, всем, кто встречал меня после полетов.👍🏼 Моя жизнь и творчество-только для вас! Спасибо
за любовь! 🙏🏻 "орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала танцовщица под видео.
Звезды приняли участие в праздничной
программе в Анапе, которую организовали в честь открытия нового курортного
сезона. Отметим, что танцовщица показала уникальный воздушный номер из
своего нового спектакля "Балерина и клоун". В подвешенной на
30-метровой высоте клетке Анастасия Волочкова исполнив не только свой
знаменитый шпагат, но и другие, не менее сложные акробатические элементы.